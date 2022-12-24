Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023: результаты соревнований 24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 24 декабря
Комментарии

В третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, определились обладатели медалей в двух видах – парном и женском одиночном катании.

Во второй раз в карьере чемпионами России среди спортивных пар стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на полбалла опередившие Анастасию Мишину и Александра Галлямова. У женщин победу одержала 15-летняя дебютантка Софья Акатьева, серебряным призёром стала Камила Валиева, бронзу завоевала Елизавета Туктамышева, для которой это был 15-й чемпионат России в карьере.

«Чемпионат» сообщает все результаты национального первенства фигуристов за пятницу, 24 декабря.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 234,39.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 233,88.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 218,60.
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) — 213,45.
5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 211,44.
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 209,53.

Женщины

1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.
2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.
5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.
8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.
9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.
10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.
11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.

Валиева совершила нереальный камбэк, но проиграла. А Туктамышева сломала проклятье! Валиева совершила нереальный камбэк, но проиграла. А Туктамышева сломала проклятье!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022