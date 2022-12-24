Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 24 декабря

В третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, определились обладатели медалей в двух видах – парном и женском одиночном катании.
Во второй раз в карьере чемпионами России среди спортивных пар стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на полбалла опередившие Анастасию Мишину и Александра Галлямова. У женщин победу одержала 15-летняя дебютантка Софья Акатьева, серебряным призёром стала Камила Валиева, бронзу завоевала Елизавета Туктамышева, для которой это был 15-й чемпионат России в карьере.
«Чемпионат» сообщает все результаты национального первенства фигуристов за пятницу, 24 декабря.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Спортивные пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 234,39.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 233,88.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 218,60.
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) — 213,45.
5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 211,44.
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 209,53.
Женщины
1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.
2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.
5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.
8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.
9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.
10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.
11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.
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