Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 24 декабря

В третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, определились обладатели медалей в двух видах – парном и женском одиночном катании.



Во второй раз в карьере чемпионами России среди спортивных пар стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на полбалла опередившие Анастасию Мишину и Александра Галлямова. У женщин победу одержала 15-летняя дебютантка Софья Акатьева, серебряным призёром стала Камила Валиева, бронзу завоевала Елизавета Туктамышева, для которой это был 15-й чемпионат России в карьере.



«Чемпионат» сообщает все результаты национального первенства фигуристов за пятницу, 24 декабря.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 234,39.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 233,88.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 218,60.

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) — 213,45.

5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 211,44.

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 209,53.

Женщины

1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.

2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.

4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.

5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.

6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.

7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.

8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.

9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.

10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.

11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.