Камила Валиева: рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками

Серебряный призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Камила Валиева подвела итоги соревнований в Красноярске.

«Красноярск. Чемпионат России. Всё позади, теперь можно выдохнуть.



Ещё раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.



По традиции во время чемпионата России у моей мамы был День рождения. Люблю тебя! Пусть все твои мечты сбываются. Ты лучшая мама.



Благодарю своих тренеров Э.Г. Тутберидзе, Д.М. Глейхенгауза, С.В. Дудакова и всю нашу команду.



Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку.



Поздравляю всех с наступающим Новым годом!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.