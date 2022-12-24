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Камила Валиева: рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками

Камила Валиева: рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками
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Серебряный призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Камила Валиева подвела итоги соревнований в Красноярске.

«Красноярск. Чемпионат России. Всё позади, теперь можно выдохнуть.

Ещё раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.

По традиции во время чемпионата России у моей мамы был День рождения. Люблю тебя! Пусть все твои мечты сбываются. Ты лучшая мама.

Благодарю своих тренеров Э.Г. Тутберидзе, Д.М. Глейхенгауза, С.В. Дудакова и всю нашу команду.

Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

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Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

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