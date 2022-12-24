Камила Валиева: рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками

Серебряный призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Камила Валиева подвела итоги соревнований в Красноярске.
«Красноярск. Чемпионат России. Всё позади, теперь можно выдохнуть.
Ещё раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.
По традиции во время чемпионата России у моей мамы был День рождения. Люблю тебя! Пусть все твои мечты сбываются. Ты лучшая мама.
Благодарю своих тренеров Э.Г. Тутберидзе, Д.М. Глейхенгауза, С.В. Дудакова и всю нашу команду.
Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
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