Гончаренко: девчонки рвутся в элиту фигурного катания, а Туктамышева получает удовольствие

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании.

Победу одержала дебютантка соревнований Софья Акатьева. Камила Валиева выиграла произвольную программу, но по сумме баллов за два выступления уступила одногруппнице. Бронзовым призёром стала Елизавета Туктамышева, для которой это был 15-й чемпионат России в карьере.

«В целом произвольная программа получилась очень нервной, фактически никто не прокатал безошибочно. В последней разминке все девочки выступали с ультра-си – это говорит о высочайшем, даже запредельном уровне. Был просто огромный накал страстей и конкуренция, очень много претенденток на призовые места.

Камила допустила небольшую ошибку в короткой программе, наверное, это и сыграло роль в итоговом результате. Но это было двоеборье – Акатьева чисто проехала короткую, у неё был запас по баллам. Поэтому здесь сыграла спортивная составляющая. Теперь у нас новая чемпионка России! Все, кто в призах – и Камила, и Лиза Туктамышева, Соня Муравьева, занявшая четвёртое место, – они прекрасные. До слёз!

Но отмечу Лизу. Обе ее программы в этом году – это глубокие программы. Она психологически катается по-другому, она катается, как опытный спортсмен, рассудительно, со вкусом, со знанием дела. У неё в программах минимум нервозности, максимум стиля и образа. Она молодец, респект ей.

Откуда у неё столько сил? Это мастерство. Девчонки рвутся, как Соня Акатьева, Аделия Петросян, Соня Муравьева, в элиту фигурного катания, в высший класс. А Лиза там, она получает уже удовольствие. Это её отличает от других девочек. Где-то в этом состоянии к ней приближается Камила Валиева.

Думаю, ей еще можно кататься и кататься не меньше, чем нашей Лизе. Хватит ли ей нервов? Все приходит и уходит, все негативные истории пройдут, каждому событию свое время в жизни, это же не может длиться вечно. Все неприятности должна победить любовь к фигурному катанию», – приводит слова Гончаренко Metaratings.