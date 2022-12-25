Смирнов: зачем смотреть чемпионаты мира и Европы, когда россияне так замечательно катаются

Двукратный чемпион Европы в парном катании и трнер Александр Смирнов подвёл итоги чемпионата России – 2023, который проходил в Красноярске с 22 по 24 декабря.
В мужском турнире представитель клуба Тамары Москвиной Пётр Гуменник в борьбе за золото уступил Евгению Семененко. Победу среди спортивных пар разыграли ученики Москвиной Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Первые выиграли у вторых полбалла. Елизавета Туктамышева завоевала бронзу на своём 15-м чемпионате России.
«Вчера полностью смотрел весь мужской турнир. Ребята все молодцы: и молодые, и те, кто давно в сборной. Конечно, болели за Петра Гуменника, который представлял клуб Тамары Николаевны Москвиной. Было приятно, что два петербургских фигуриста уже соревнуются между собой в рамках произвольной программы. Было очень неожиданно, когда они получили одинаковые баллы. В итоге выиграл лидер по итогу произвольного проката. Спорт есть спорт.
Очень хорошее впечатление все пары произвели. Даже молодые, которые выступают ещё в юниорском разряде, показали очень хороший уровень во взрослом. Очень много пермских пар. Эта школа всегда славилась высоким уровнем и большим потенциалом. Прекрасно, что традиции возрождаются и не теряются.
Не успел посмотреть произвольную программу у девушек. Скажу по короткой, там была борьба высочайшего уровня.
Зачем смотреть чемпионат мира и чемпионат Европы, когда все наши ребята так замечательно катаются. Были и находки, которые я себе возьму на заметку в тренерскую деятельность.
В чём уникальность Туктамышевой? Лиза – трудолюбивый человек. Ей осознанно нравится заниматься этим видом спорта. Она сама кайфует от того, что она делает. Елизавета в прекрасной форме сейчас находится. Она на пике. Дай Бог ей всего наилучшего», – приводит слова Смирнова «Спорт день за днём».
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