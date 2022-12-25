Щербакова рассказала, какую роль исполнила в шоу Навки

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась мыслями о своей роли в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

«Я здесь играю роль богини, для меня это совершенно новый образ, особенно в сравнении со «Спящей красавицей», это две полярные роли, тут более сильный властный образ, мне он очень нравится.



Костюм тяжёлый, специфичный, в таком на соревновании не выйдешь, так как он добавляет вес, и я ношу головной убор, но выглядит всё очень эффектно, красиво, я даже между своими номерами бегаю, подглядываю, что происходит на арене. Конечно, мы очень много часов проводим на льду во время репетиций, но оно того стоит. Нужно отработать все мельчайшие детали, свет, спецэффекты. Я также летаю в кольце, всё обязательно много раз повторяется», — цитирует Щербакову ТАСС.