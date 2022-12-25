Туктамышева показала завтрак с Валиевой и снявшимися с ЧР Трусовой и Кондратюком

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала завтрак, на который пришли Камила Валиева, Александра Трусова и Марк Кондратюк.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

«Клуб «Завтрак», — написала фигуристка в социальных сетях.

Также на фото появились Софья Самоделкина, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Андрей Анисимов, Алексей Ерохов.

Напомним, Туктамышева впервые с 2014 года взяла медаль на чемпионате России по фигурному катанию. 26-летняя спортсменка завоевала бронзу на национальном соревновании, уступив только Камиле Валиевой (серебро) и Софье Акатьевой (золото).

Александра Трусова и Марк Кондратюк не провели полноценный чемпионат России. Трусова прилетела в Красноярск, но не смогла принять участие в соревнованиях из-за поднявшейся температуры, а Кондратюк не выступил с произвольной программой из-за проблем со спиной.