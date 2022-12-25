Семененко: Нэйтан Чен — идеал для подражания в фигурном катании и вне его

Чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко высказался об олимпийском чемпионе американце Нэйтане Чене.

«Нэйтан Чен — звезда? Безусловно. Я вообще так скажу – это идеал для подражания и в фигурном катании, и вне его. Когда ездил на чемпионаты мира, Гран-при, наблюдал за тем, как он себя ведёт, как реагирует на те или иные ситуации, общался с ним по поводу учёбы в медицинском, я тогда только планировал поступать. Нэйтан – не только прекрасный спортсмен, но и замечательный человек. Для того чтобы быть звездой, второе не менее важно, чем первое», — приводит слова Семененко «РИА Новости Спорт».

Напомним, Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по итогам короткой и произвольной программ. Золото чемпионата России досталось Семененко, поскольку приоритет отдаётся произвольной программе.