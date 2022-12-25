Семененко рассказал, что после контрольных прокатов почти разорвал крестообразную связку

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о восстановлении от травм в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

– Алексей Николаевич после победы отметил, что ты сумел пройти за год через две тяжелейшие травмы. Про первую совсем не хочется говорить, а насчет второй – ты говорил, что был надрыв задней крестообразной связки…



– После контрольных прокатов травму колена усугубил, при КТ-исследовании выявилось, что только 1/5 часть волокон осталась прикреплена к мыщелку – практически полный разрыв.



– А как ты вообще смог так быстро восстановиться, если был разрыв?



– Я восстановился не быстро. Стоял вопрос и об операции, но консилиумом решили попробовать лечить консервативно: гипс, медикаментозная терапия, ФТЛ. Не хотелось пропускать сезон. Уже говорил ранее, что не исполнял сложные прыжки больше трёх месяцев. Начинал с малого, потом усложнял. Всё под контролем врачей и тренеров.

Полное интервью с Евгением Семененко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».