Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко пояснил, почему рассказывал Авербуху про червей во время постановки программы

Семененко пояснил, почему рассказывал Авербуху про червей во время постановки программы
Комментарии

Чемпион России Евгений Семененко объяснил, почему рассказывал Илье Авербуху про червей во время постановки программы.

— Можно заметить, что во многих интервью ты с большим интересом рассказываешь про учёбу, нежели про фигурное катание.

— Вам показалось, это не так.

— А любовь к медицине пока не перевешивает любовь к фигурному катанию?

— И там и там мне нравится.

— Илья Авербух в одном из интервью рассказывал, что во время постановки произвольной программы ты очень увлекательно рассказывал про каких-то червей.

— Про гельминтов.

— Как вы вообще к этому пришли, если вы ставили программу под кей-поп?

— Мне просто ставили программу в день сдачи зачёта по биологии. Я до сих пор помню, что вызвался сдавать первым, чтобы успеть на лёд. Сдал, поехал в «Юбилейный» и, к слову, поделился впечатлениями (смеётся).

Полное интервью с Евгением Семененко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022