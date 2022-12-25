Семененко пояснил, почему рассказывал Авербуху про червей во время постановки программы

Чемпион России Евгений Семененко объяснил, почему рассказывал Илье Авербуху про червей во время постановки программы.

— Можно заметить, что во многих интервью ты с большим интересом рассказываешь про учёбу, нежели про фигурное катание.

— Вам показалось, это не так.

— А любовь к медицине пока не перевешивает любовь к фигурному катанию?

— И там и там мне нравится.

— Илья Авербух в одном из интервью рассказывал, что во время постановки произвольной программы ты очень увлекательно рассказывал про каких-то червей.

— Про гельминтов.

— Как вы вообще к этому пришли, если вы ставили программу под кей-поп?

— Мне просто ставили программу в день сдачи зачёта по биологии. Я до сих пор помню, что вызвался сдавать первым, чтобы успеть на лёд. Сдал, поехал в «Юбилейный» и, к слову, поделился впечатлениями (смеётся).

Полное интервью с Евгением Семененко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».