Семененко рассказал, как отнёсся к опросу «Чемпионата» о секс-символе фигурного катания

Российский спортсмен Евгений Семененко высказался об опросе «Чемпионата» о секс-символе фигурного катания. Чемпион России занял в нём второе место, уступив первую строчку 19-летнему Андрею Мозалёву. Третье место досталось серебряному призёру национального первенства Петру Гуменнику.

— У нас на «Чемпионате» перед чемпионатом России выходил опрос, в котором болельщики выбирали секс-символа в мужском одиночном катании.

— Да, он мне попадался на глаза.

— Ты занял второе место.

— На эти голосовалки я, честно, не обращаю внимания. Единственное, я уже сказал, мне важно, что люди переживают и болеют за меня, это приятно. Звание чемпиона России звучит лучше (смеётся).

Полное интервью с Евгением Семененко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».