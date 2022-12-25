Семененко рассказал, как отнёсся к опросу «Чемпионата» о секс-символе фигурного катания
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Российский спортсмен Евгений Семененко высказался об опросе «Чемпионата» о секс-символе фигурного катания. Чемпион России занял в нём второе место, уступив первую строчку 19-летнему Андрею Мозалёву. Третье место досталось серебряному призёру национального первенства Петру Гуменнику.
— У нас на «Чемпионате» перед чемпионатом России выходил опрос, в котором болельщики выбирали секс-символа в мужском одиночном катании.
— Да, он мне попадался на глаза.
— Ты занял второе место.
— На эти голосовалки я, честно, не обращаю внимания. Единственное, я уже сказал, мне важно, что люди переживают и болеют за меня, это приятно. Звание чемпиона России звучит лучше (смеётся).
Полное интервью с Евгением Семененко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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