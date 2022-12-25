Видео программы Елизаветы Туктамышевой на показательных выступлениях в Красноярске

В Красноярске проходят показательные выступления сильнейших фигуристов страны, которые завершают чемпионат России — 2023. «Чемпионат» предлагает вам посмотреть программу бронзового призёра национального первенства в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой.

Также на показательных выступлениях свои программы представляют Софья Акатьева, Камила Валиева, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и другие.



Показательные выступления и награждение победителей и призёров чемпионата России в прямом эфире показывает платформа Okko. В телевизионном эфире Первого канала гала-шоу сильнейших фигуристов можно будет посмотреть в 14:35 мск.