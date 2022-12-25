Семененко ответил, поздравил ли его с победой предыдущий чемпион России Марк Кондратюк

19-летний российский фигурист Евгений Семененко ответил, получил ли поздравление с победой в чемпионате России – 2023 от прошлогоднего чемпиона Марка Кондратюка, который снялся с прошедших соревнований после короткой программы.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Итоги

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 295,07.

2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 295,07.

3. Александр Самарин (Москва) – 282,40.

«Поздравлений очень много. Пока практически никому не успел ответить, только самым близким. Но постараюсь ответить всем.

Поздравил ли прошлогодний чемпион? Марк сразу поздравил. Мы вышли из грин-рума, увиделись в раздевалке, сказал тёплые слова», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полное интервью с Евгением Семененко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».