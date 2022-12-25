Алиев — о Туктамышевой: она своим катанием вызывает секс какой-то. Ну а что, я неправ?

Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев эмоционально высказался о завоевании бронзовой медали чемпионата России – 2023 Елизаветой Туктамышевой.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Итоги

1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.

2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.

4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.

5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.

6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.

«Императрица есть императрица. Елизавета – это, конечно, пожар. Она своим катанием дарит улыбки, вызывает на какие-то эмоции. Ну и ещё можно сказать, вызывает, такое слово есть, секс какой-то (улыбается). Ну а что, я неправ, что ли?» — сказал Алиев в эфире Первого канала.