Алиев — о Туктамышевой: она своим катанием вызывает секс какой-то. Ну а что, я неправ?
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Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев эмоционально высказался о завоевании бронзовой медали чемпионата России – 2023 Елизаветой Туктамышевой.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Итоги
1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.
2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.
5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.
«Императрица есть императрица. Елизавета – это, конечно, пожар. Она своим катанием дарит улыбки, вызывает на какие-то эмоции. Ну и ещё можно сказать, вызывает, такое слово есть, секс какой-то (улыбается). Ну а что, я неправ, что ли?» — сказал Алиев в эфире Первого канала.
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