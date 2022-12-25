«Катаюсь, потому что нравится». Семененко — о мотивации в условиях отстранения

19-летний российский фигурист Евгений Семененко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал, как сохраняет мотивацию в условиях международного бана.

— Победа на чемпионате России даёт мотивацию продолжать карьеру даже в таких сложных условиях с отстранением?

— Безусловно. Кубок Первого канала сейчас будет, соревнования по шоу-программам, потом финал Гран-при. Я катаюсь, потому что мне это нравится.

— Если про желание говорить — хочется кататься дальше?

— Конечно.

Ранее Семененко впервые в карьере выиграл чемпионат России.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Итоги

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 295,07.

2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 295,07.

3. Александр Самарин (Москва) – 282,40.