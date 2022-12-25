Софья Самоделкина призналась, что заразилась гриппом на чемпионате России в Красноярске

15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что заразилась гриппом на чемпионате России – 2023, который прошёл в Красноярске. Самоделкина заняла 11-е место.

«Мои любимые и дорогие друзья! К сожалению, меня, как и многих других, не обошёл стороной грипп. Пик заболевания пришёлся на сегодня. Думаю, что вчера болезнь начала прогрессировать. Сегодня поменяли билеты. Не полечу со всеми домой, так как с температурой лететь нельзя! Спасибо нашему доку – без него было бы в 100 раз хуже. Надеюсь, завтра всё будет лучше и смогу завтра прилететь в Москву.

Извините меня, мои дорогие, – ничего с собой поделать не могла. Спасибо, что вы со мной. Я буду поправляться, и ещё будет шанс исправить неприятную ситуацию. Люблю вас крепко! Вы – моя сила и мой твёрдый тыл», — написала Самоделкина в своих социальных сетях.