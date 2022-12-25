Семененко: когда пришёл в группу Мишина, Гуменник уже исполнял каскад три-три
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19-летний российский фигурист Евгений Семененко рассказал, в каких аспектах равнялся на Петра Гуменника. Некоторое время фигуристы вместе тренировались в группе Алексея Мишина.
Ранее на чемпионате России – 2023 в Красноярске Семененко и Гуменник в борьбе за титул набрали равное количество баллов, однако победа согласно регламенту досталась Семененко.
«Я пришёл в группу в восемь лет, на тот момент у меня не было тройных прыжков. А Петя исполнял уже каскад три-три. Он был на год старше. Я работал, потихоньку изучал новые элементы, и к девяти годам тоже все тройные получались», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полное интервью с Евгением Семененко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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