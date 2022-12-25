Сёма Уно в пятый раз в карьере выиграл чемпионат Японии по фигурному катанию

Серебряный призёр Олимпиады-2018 и бронзовый Олимпиады-2022, чемпион мира японец Сёма Уно уверенно выиграл чемпионат Японии – 2023 по фигурному катанию. Для Уно это пятый титул на национальном первенстве.

Фигурное катание. Чемпионат Японии. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно – 291,73 балла.

2. Косиро Симада – 252,56.

3. Кадзуки Томоно – 250,84.

4. Шун Сато – 249,64.

5. Сота Ямамото – 245,41.

6. Као Миура – 242,55.

7. Сумитада Моригути – 241,63.

8. Юма Кагияма – 237,83.

В текущем сезоне 25-летний Уно также выиграл финал серии Гран-при ISU, который прошёл в Турине (Италия). Второе место занял ещё один японец Ямамото. Тройку призёров замкнул действующий чемпион среди юниоров американец Илья Малинин, чисто исполнивший четверной аксель.