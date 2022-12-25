Сёма Уно в пятый раз в карьере выиграл чемпионат Японии по фигурному катанию
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 и бронзовый Олимпиады-2022, чемпион мира японец Сёма Уно уверенно выиграл чемпионат Японии – 2023 по фигурному катанию. Для Уно это пятый титул на национальном первенстве.
Фигурное катание. Чемпионат Японии. Мужчины. Итоги
1. Сёма Уно – 291,73 балла.
2. Косиро Симада – 252,56.
3. Кадзуки Томоно – 250,84.
4. Шун Сато – 249,64.
5. Сота Ямамото – 245,41.
6. Као Миура – 242,55.
7. Сумитада Моригути – 241,63.
8. Юма Кагияма – 237,83.
В текущем сезоне 25-летний Уно также выиграл финал серии Гран-при ISU, который прошёл в Турине (Италия). Второе место занял ещё один японец Ямамото. Тройку призёров замкнул действующий чемпион среди юниоров американец Илья Малинин, чисто исполнивший четверной аксель.
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