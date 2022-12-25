«Медаль у нас всего деревянная…. Но это не столь важно!» Алиев обратился к болельщикам

Российский фигурист Дмитрий Алиев, занявший пятое место в мужских соревнованиях на прошедшем чемпионате России в Красноярске, обратился со словами благодарности к своим болельщикам.

«Дорогие друзья, мои верные болельщики. Чемпионат России завершился, и я хочу поблагодарить вас за то, что у меня есть такая прекрасная поддержка. Это была нервная и напряжённая неделя, но всё закончилось хорошо!

Конечно, медаль у нас всего деревянная…. Но это не столь сейчас важно! Здорово, что мне удалось показать вам свои программы и доставить хорошие эмоции. Двигаемся дальше, ещё одна ступенька позади… Этот чемпионат был насыщенным и интересным не только на льду, но и вне.

Жаль, что наш спортивный праздник завершился, это было мощно! Но скоро…… У нас у всех с вами Новый год. И я хочу вас поздравить с наступающим праздником. И пожелать от себя большого и крепкого здоровья. Уюта, тепла и любви! И чтобы все ваши заветные желания всегда исполнялись. Люблю вас и говорю СПАСИБО!!!» — написал Алиев в своём телеграм-канале.