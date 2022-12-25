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Авербух прокомментировал назначение Когана исполняющим обязанности президента ФФККР

Авербух прокомментировал назначение Когана исполняющим обязанности президента ФФККР
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался об утверждении Александра Когана исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я считаю, что Коган — это лучшая кандидатура на пост президента. Сейчас, думаю, решение было принято единогласно, потому что Александр Ильич зарекомендовал себя, работая в федерации давно и очень хорошо. Он является профессионалом с большой буквы. Других мнений быть и не может. Федерацию должен возглавить Коган, безусловно», — сказал Авербух в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр Коган также является генеральным директором ФФККР. Решение об утверждении Когана исполняющим обязанности президента организации было принято сегодня на заседании исполкома ФФККР в Красноярске.

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