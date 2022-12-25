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Иоланда Чен считает, что доминирование Тутберидзе в России подходит к концу

Иоланда Чен считает, что доминирование Тутберидзе в России подходит к концу
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Серебряный призёр чемпионата мира в тройном прыжке Иоланда Чен, рассуждая об итогах женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию, отметила стремительно нарастающую конкуренцию.

Напомним, по итогам короткой и произвольной программ победительницей стала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, бронзу завоевала Елизавета Туктамышева.

«Всё близится к тому, что подопечные Этери Тутберидзе перестанут занимать первые места. И это становится намного реальнее. Раньше на пьедестале стояли только её фигуристки с огромным отрывом, а сейчас два балла Камила выиграла у Лизы и рядом была Муравьёва. Раньше на награждение выходила одна Тутберидзе, и иногда мог появляться Алексей Мишин, а теперь нет. Сейчас идёт конкуренция не только тренеров, но и школ. Интересно наблюдать за интригой и соперничеством. Именно такая конкуренция приводит к прогрессу в женском фигурном катании», — сказала Чен в интервью Sport 24.

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