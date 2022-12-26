Украина попросила ISU исключить Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards

Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФКК) и комиссия атлетов УФФК направили обращение в Международный союз конькобежцев (ISU) с просьбой исключить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года. Щербакова является единственной представительницей России в данной номинации.

18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Напомним, ранее украинский парламент ввёл жёсткие персональные санкции против ряда российских спортсменов и тренеров.