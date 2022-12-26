Акатьева обратилась к тренерам и болельщикам после победы на чемпионате России

Российская фигуристка Софья Акатьева, взявшая золото на чемпионате России, опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку.

«Чемпионат России – 2023. Первый, волнительный и очень важный старт в моей жизни. Я очень признательна моим тренерам за труд, терпение, и веру в меня! Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, спасибо вам.



Благодарю болельщиков за поддержку! Это большое счастье – кататься для вас. Красноярск, спасибо за невероятную атмосферу и гостеприимство! Спасибо моей семье и моим друзьям за вашу любовь! Впереди ещё большой путь», — написала фигуристка в социальных сетях.