Акатьева обратилась к тренерам и болельщикам после победы на чемпионате России
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Российская фигуристка Софья Акатьева, взявшая золото на чемпионате России, опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку.
«Чемпионат России – 2023. Первый, волнительный и очень важный старт в моей жизни. Я очень признательна моим тренерам за труд, терпение, и веру в меня! Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, спасибо вам.
Благодарю болельщиков за поддержку! Это большое счастье – кататься для вас. Красноярск, спасибо за невероятную атмосферу и гостеприимство! Спасибо моей семье и моим друзьям за вашу любовь! Впереди ещё большой путь», — написала фигуристка в социальных сетях.
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