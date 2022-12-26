Ягудин прокомментировал ситуацию с отцом Трусовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выложил в социальных сетях пост, посвящённый новости о том, что отец Александры Трусовой требовал запретить ему и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.
«Во-первых, мне всегда приятно находиться в одной компании с величайшей Татьяной Анатольевной Тарасовой. Пусть и в списке нелюбимых комментаторов отца фигуристки Александры Трусовой. Во-вторых, я не знаком лично ни с Сашей, ни с её отцом. Да, мы виделись на соревнованиях, привет-пока, но не более. Мы никогда близко не общались с Трусовой.
Я всегда с уважением относился к Саше, её достижениям и мастерству. Даже не совсем понимаю, в чем суть претензий. Но, каким бы хорошим спортсменом не была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников — это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?
Но я не в обиде на отца Александры. И готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю. Татьяна Анатольевна всегда поддерживала девочек больше всех. И выдвигать требования отстранить от комментирования Тарасову возмутительно», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.
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