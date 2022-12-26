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Гуменник рассказал, какие испытал эмоции, увидев равные с Семененко баллы на ЧР

Гуменник рассказал, какие испытал эмоции, увидев равные с Семененко баллы на ЧР
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Серебряный призёр чемпионата России Пётр Гуменник ответил на вопрос, какие он испытал эмоции, увидев равные с Евгением Семененко баллы на чемпионате России.

«Да, такой получился у меня каскад эмоций. Сначала я немножко просчитался, просто думал, что я второй. А потом начали объявлять оценки, и я подумал: «А вдруг первый?» Не успел обрадоваться, уже всё равно понял, что второй. И в этот момент, наверное, лучше всего сказать, что расстроился. Обескуражен был», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Напомним, Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по итогам короткой и произвольной программ. Золото чемпионата России досталось Семененко, поскольку приоритет отдаётся произвольной программе.

Полное интервью с Петром Гуменником читайте на «Чемпионате»:

«Два золота — всегда лучше». Откровенный Гуменник, который почти стал чемпионом России «Два золота — всегда лучше». Откровенный Гуменник, который почти стал чемпионом России
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