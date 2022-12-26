Гуменник: стало меньше мотивации. Раньше можно было отобраться на ЧЕ и ЧМ

Серебряный призёр чемпионата России Пётр Гуменник ответил на вопрос о влиянии международного отстранения на мотивацию и прогресс наших фигуристов.

«Да нет, это не влияет в таком плане. Наоборот, меньше мотивации. Сейчас на чемпионате России можно только в сборную попасть, а раньше можно было отобраться на чемпионаты Европы и мира. Это было интереснее. Просто той мотивации, которая осталась, тоже вполне достаточно, чтобы выступать. Последнее время не сталкивался с тем, что у меня нет мотивации. Наоборот, стараюсь себя немного успокоить», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Напомним, 1 марта на фоне событий на Украине совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, которое действует до особого уведомления.