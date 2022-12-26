«Всё время один, сам за себя». Гуменник — о разнице личных и командных соревнований

Серебряный призёр чемпионата России Пётр Гуменник ответил на вопрос, каково ему было выступать в команде на прыжковом чемпионате, и прокомментировал своё отношение к формату командных соревнований в фигурном катании.



«Да, в команде было довольно интересно выступать. Потому что всё время один, сам за себя. Не могу сказать, что было легче или сложнее. Хорошо отношусь и к командным соревнованиям в фигурном катании. Мышление, наверное, для этого менять не надо, только побольше думать о баллах, о результате, чем о том, чтобы показывать личные качества», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Полное интервью с Петром Гуменником читайте на «Чемпионате»: