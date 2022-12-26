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Первый канал впервые прокомментировал скандальную ситуацию вокруг Александры Трусовой

Первый канал впервые прокомментировал скандальную ситуацию вокруг Александры Трусовой
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Пресс-служба Первого канала впервые прокомментировала скандальную ситуацию вокруг серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

На последних соревнованиях Александра выступала без нашивки канала на форме. Накануне в СМИ просочилась информация о том, что отец Александры Вячеслав Трусов потребовал у СМИ не разрешать Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.

«Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к её труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвящённых только Александре. В этом сезоне её отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в её адрес.

Телеканал хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать своё профессиональное мнение в эфире. Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждём её выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем», — приводит слова представителя пресс-службы Первого канала «РБК-Спорт».

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