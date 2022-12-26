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Гуменник поделился идеей номера для турнира по шоу-программам

Гуменник поделился идеей номера для турнира по шоу-программам
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Серебряный призёр чемпионата России – 2023 российский фигурист Пётр Гуменник в интервью корреспондентам «Чемпионата» Яне Левхиной и Анастасии Матросовой рассказал, какие может реализовать идеи для турнира по шоу-программам.

– На гала-шоу ты катал «Лунную сонату». Не было ли желания поэкспериментировать?
– Идея была, думали об этом, но не нашли времени что-то ставить, потому что перед чемпионатом России намного важнее катать свои программы и заниматься теми элементами, которые в них есть.

– Если не секрет, какая идея?
– Что-то неклассическое. Может быть, ещё реализую к шоу-программам.

Ранее на чемпионате России – 2023 в Красноярске Гуменник в борьбе за титул с Евгением Семененко набрал равное с ним количество баллов, однако победа согласно регламенту досталась Семененко.

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