Валиева — о критике: пытаться понравиться всем — ключ к провалу

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как относится к критике в свой адрес.
«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя. Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном. Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем – это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всём, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток.
Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих. Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей – тех, кто действительно переживает за меня. Я не трудный подросток, но ждать от меня можно чего угодно.
Как я справляюсь с негативом? Сразу вспоминаю слова американской актрисы Мэй Уэст: «Когда я хорошая, я очень-очень хорошая, но когда я плохая, я ещё лучше». И мне сразу становится легче», — приводит слова Валиевой People Talk.
- 26 декабря 2022
-
20:26
-
20:12
-
19:57
-
18:20
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
14:33
-
13:50
-
13:19
-
13:00
-
12:24
-
11:13
-
10:50
-
10:32
-
10:02
-
00:01
- 25 декабря 2022
-
23:31
-
20:41
-
19:59
-
19:35
-
16:34
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
14:09
-
13:45
-
13:15
-
12:51