Валиева — о критике: пытаться понравиться всем — ключ к провалу

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как относится к критике в свой адрес.

«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя. Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном. Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем – это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всём, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток.



Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих. Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей – тех, кто действительно переживает за меня. Я не трудный подросток, но ждать от меня можно чего угодно.



Как я справляюсь с негативом? Сразу вспоминаю слова американской актрисы Мэй Уэст: «Когда я хорошая, я очень-очень хорошая, но когда я плохая, я ещё лучше». И мне сразу становится легче», — приводит слова Валиевой People Talk.