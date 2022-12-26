Тренер Худайбердиевой и Базина: боюсь, что психология фигуристов меняется в худшую сторону

Денис Самохин, тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, рассказал о психологии фигуристов.

«Психология спортсменов меняется с каждым годом. Боюсь, что в худшую сторону.

В одиночном катании идёт непрерывная борьба за выживание. Если не сделаешь то, что делают те, кто рядом, тебя просто выкинут на свалку истории. В танцах практически нет больших групп, каждый дуэт хочет быть у своего тренера первым и единственным. Поэтому все танцоры ревностны к результату, к отношению тренера.

Кроме того, мне кажется, что в танцах сложнее работать, чем в одиночном катании. Существует множество мелких нюансов, каждое движение, даже самое крошечное, нужно максимально вычищать. Займёшься одной парой, другие тут же начинают обижаться, что ты их надолго оставил, не обращаешь должного внимания», — приводит слова Самохина RT.