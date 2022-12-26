Навка: Украинская федерация фигурного катания ведёт себя как шакалы
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала обращения Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФКК) и комиссии атлетов УФФК с просьбой исключить Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
«Украинская федерация ведёт себя как шакалы просто. Девочка при чём здесь? Ребёнок, который ни в чём не замешан. Чистая, светлая, олимпийская чемпионка. Бог им судья, этим людям», — приводит слова Навки «РБК-Спорт».
Анна Щербакова является единственной представительницей России в списке номинантов на премию Skating Awards. Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года. Щербакова выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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