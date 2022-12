«Как вам?» Камила Валиева опубликовала снимки с фотосессии для глянцевого журнала

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в фотосессии для журнала PeopleTalk в рамках проекта All The Best, который посвящён людям, добившимся успехов в различных сферах культуры.

«Спасибо, что выбрали меня одним из героев этого года! Невероятно приятно. Отдельное спасибо всей команде за такую красивую съёмку! Как вам?» — подписала фото Валиева.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

На чемпионате России — 2023 по фигурному катанию, который ранее прошёл в Красноярске, Валиева заняла второе место. Турнир выиграла другая ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева. Тройку призёров замкнула чемпионка мира 2015 года, воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева.