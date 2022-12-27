«Всегда уважал его как спортсмена. Как человека — нет». Плющенко — о Ягудине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил свою недавнюю перепалку с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
«Федерация фигурного катания делает некий турнир. И сделала вброс, что могут принять участие Плющенко и Ягудин. Меня спросили: «Ты будешь принимать участие?» Я ответил: «Если будет нормальный гонорар». Это первый вообще ответ.
Я в форме, как катался, так и катаюсь. Потом Лёха говорит журналистам: «Я бы покатался там, посоревновался с Евгением». И что-то там опять затронул — негативно. Я дал вторым ответ: «Видя, как сейчас катается Алексей, то ему бы лучше не кататься». Я же с профессиональной стороны! У него очень хорошо получается ведущим быть, может быть, стать тренером, вести проекты, разговаривать.
Я его обидел? Ну не я же первый! Я ответил. Никогда в жизни ни на кого не нападаю. Я либо отвечаю, либо защищаюсь.
Я всегда Лёху уважал как спортсмена. Как человека — нет. На это есть причины. А вот как великий спортсмен… Потому что он был действительно классным соперником. Но мне кажется, что если такой турнир будет и мы посоревнуемся, то его нужно немного согреть и подогреть, — рассказал Плющенко в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
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