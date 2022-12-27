Туктамышева: когда истощён организм, хочется хорошо покушать

Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании 26-летняя Елизавета Туктамышева объяснила, почему любит поесть после окончания соревнований.



В Красноярске Туктамышева выступила на 15-м в своей карьере чемпионате России и в шестой раз поднялась на пьедестал почёта.



«Это не традиция, просто банально, когда истощён организм, хочется хорошо покушать. В стрессе я ем не так много, обычно после произвольной уже нет сил и очень сильный голод присутствует. Могу себе позволить и суши, и пиццу, и бургер съесть. Но это никуда не отложится, потому что после такого насыщенного дня всё восполнится», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Полностью интервью с Елизаветой Туктамышевой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 декабря, в 8:00.