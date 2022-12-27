Туктамышева рассказала, что для неё спорт и что для неё жизнь

Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что для неё значат такие понятия, как «спорт» и «жизнь».

В Красноярске 26-летняя Туктамышева выступила на 15-м в своей карьере чемпионате России и в шестой раз поднялась на пьедестал почёта.



«Жизнь для меня… Это эмоции, наверное. Может быть, яркие эмоции. Потому что без эмоций суперскучно. Спорт — это, наверное, интрига», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021.

Полностью интервью с Елизаветой Туктамышевой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 декабря, в 8:00.