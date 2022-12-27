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Дизайнер рассказала, как создавалось платье Валиевой для номера «Уэнсдей»

Дизайнер рассказала, как создавалось платье Валиевой для номера «Уэнсдей»
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Дизайнер Светлана Герасимова рассказала, как создавалось платье Камилы Валиевой для показательного номера на чемпионате России по фигурному катанию. Валиева каталась в образе главной героини под музыку из сериала «Уэнсдей».

«Камила Валиева в образе Уэнсдей Аддамс в платье работы нашей мастерской. Задачей было повторить образ героини нашумевшего сериала, получившего большую популярность в последнее время благодаря запоминающемуся танцу Уэнсдей. Много оборок из фатина, пышная юбка и воротничок из чёрного блестящего бифлекса Carvico Beverly. Было важно, чтобы юбки не мешали Камиле в процессе выступления и не путались у неё в ногах. На примерке Камиле было удобно, и пышную юбку было решено оставить. А на спинку платья мы от себя добавили маленький акцент — паутинку из чёрных кристаллов Jet», — написала Герасимова в телеграм-канале своей мастерской Lana.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Мастерской Lana.

Больше не жертва — капюшон не нужен. Валиева восстала из гроба и пленила мрачной красотой! Больше не жертва — капюшон не нужен. Валиева восстала из гроба и пленила мрачной красотой!

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

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