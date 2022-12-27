Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, не холодно ли фигуристам кататься на льду в открытых костюмах.
«На тренировке нам не бывает холодно, потому что есть золотое правило: если тебе холодно, значит, ты плохо работаешь. А когда хорошо работаешь, то обычно даже жарко, а не холодно. На соревнованиях, когда мы выступаем в платьях, то, конечно, если до выступлений ты ещё неразогретый, то у льда бывает холодно. Поэтому как раз у бортика мы все ходим постоянно разминаемся, стараемся разогреться, чтобы такого не было.
Обычно тренировки в тренировочной одежде, но бывают такие катки, что, даже если потеплее одеваешься, всё равно холодно, мышцы замерзают, и тяжелее становится прыгать. Большинство спортсменов такие катки очень не любят, хотя есть те, кто говорит, что на тёплых аренах тяжелее дышать и тяжелее докатывать программу. У всех по-разному, но я больше люблю тёплые арены, мне на них не тяжело кататься, зато всегда можно разогреться, и хорошо чувствуешь своё тело», — сказала Щербакова в программе «10 глупых вопросов фигуристке» на YouTube-канале «ЖИЗА».
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