Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Алёна Косторная освоила тройной выброс. Видео

Фигуристка Алёна Косторная освоила тройной выброс. Видео
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная, которая принимает участие в новогодних ледовых шоу, показала, как впервые приземлила тройной выброс. Для дебюта в исполнении сложнейшего элемента Алёна выбрала тройной риттбергер.

В своём телеграм-канале Косторная опубликовала видео с тренировки, на котором вместе со своим партнёром Георгием Куницей исполняет тройной выброс. Ранее Алёна освоила двойные выброс и подкрут, а также поддержку.

19-летний Куница — бывший ученик Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной и партнёр Косторной в ледовых шоу «Дракула» и «Бременские музыканты».

Косторная в межсезонье во второй раз в карьере ушла из группы Тутберидзе. Косторная тренируется в ЦСКА у Елены Буяновой, но пропускает сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре.

Куда пропали 82% чистых трикселя Косторной? Статистика ультра-си дерзкой фигуристки Куда пропали 82% чистых трикселя Косторной? Статистика ультра-си дерзкой фигуристки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022