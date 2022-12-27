Анна Щербакова объяснила отсутствие эмоций после завоевания золота ОИ-2022

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова объяснила свою с виду спокойную реакцию на завоевание золотой медали на Играх в Пекине.
«Конечно, представляешь, что золото Олимпийских игр – это будет какая-то невероятная радость, кажется, что ты потом до конца жизни будешь ходить и радоваться этому. Олимпийское золото – что может быть лучше? Будто каждый день буду просыпаться самым счастливым человеком в этой Вселенной… И когда момент, что я узнала, что я олимпийская чемпионка, и мой взгляд в пустоту, просто ноль эмоций – то, конечно, это не то, что я себе представляла.
Во-первых, тяжело осознать в первые моменты. Во-вторых, обычно за этим стоит много переживаний, это всё на пределе каких-то возможностей, и, как случилось у меня, настолько я растратилась по всем эмоциям и силам до этого, я так выложилась, что у меня внутри просто тишина, покой, перекати-поле и никаких эмоций. Сижу – и ноль эмоций. Вижу, что меня показывают, и думаю: «Наверное, нужно сейчас радоваться. Или не нужно? Если не радуюсь, значит, не нужно. Что вообще делать?»
Наверное, вот это вот «Да!» — оно было только после проката. Справилась, идеально чисто откатала программу, свою цель выполнила, все силы отдала. И вот это последнее «Да!», в котором были человеческие живые эмоции, дальше они закончились, и таких бурных уже не было. Но было, что перед сном находила олимпийскую медаль и сидела на неё смотрела, со всех сторон, что это реальность, что это уже произошло. Такое было часто, даже уже по возвращении из Пекина иногда я дома её всё равно находила, сидела смотрела: «Всё, моё», — сказала Щербакова в программе «10 глупых вопросов фигуристке» на YouTube-канале «ЖИЗА».
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