Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что её бесит в фигурном катании.
«Холодно. Больно падать. Ноги затекают, травмы какие-то. Иногда устаёшь от рутины постоянной, потому что спорт профессиональный – это когда ты с утра до вечера тренируешься и бывают элементы, которые могут не получаться не только днями и неделями, но и месяцами, бывает, годами. И с одного и того же элемента иногда нужно приходить и падать, чтобы научиться его делать. Иногда просто устаёшь от этой рутины, но как-то я с этим справлялась. У меня были такие моменты, когда нужно было месяцами и с одного и того же прыжка падать, падать, падать, чтобы в нужный момент его всё-таки сделать. Так что, наверное, рутина», — сказала Щербакова в программе «10 глупых вопросов фигуристке» на YouTube-канале «ЖИЗА».
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