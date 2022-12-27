Анна Щербакова рассказала о двух путях развития фигуристки после 18 лет

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 18-летняя Анна Щербакова рассказала о двух вариантах дальнейшего пути развития, которые стоят перед фигуристкой в 18 лет.

«У девочек такой пик формы, когда лучшие возможности у организма, видимо, обычно где-то с 15 до 18 лет. Дальше начинается такой любимый всеми в кавычках переходный возраст. Девочки меняются и становятся тяжелее. Есть, конечно, мнение, что можно этот возраст как-то переждать, перетренировать и дальше снова вернуться в форму. С одной стороны, круто продолжить карьеру и кататься много лет дальше. Это один путь развития. Но другой путь развития, что если ты все главные медали завоевал в возрасте 15–18 лет, то у тебя все двери открыты, ты можешь новую жизнь вообще начать. Я в этом ничего плохого не вижу. Это два разных пути развития, которые оба прекрасны», — сказала Щербакова в программе «10 глупых вопросов фигуристке» на YouTube-канале «ЖИЗА».