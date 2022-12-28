Туктамышева: если два достойных спортсмена выступили одинаково, я бы дала два золота

Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала развязку соревнований мужчин.

Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по сумме двух выступлений, но золото было отдано ученику Алексея и Татьяны Мишиных, который выиграл произвольную программу.

«Развязку у мужчин смотрела — мне было безумно интересно! Произвольную на последних двух участниках включила. Короткую я тоже посмотрела, потому что тоже очень интересно было. Обычно я как-то стараюсь абстрагироваться, результаты смотрю только в таблице. Но тут рада, что не стала так делать, потому что было очень интересно и захватывающе. По-моему, одинаковых баллов у меня не было никогда. Но могу ошибаться.

Если два достойных спортсмена выступили одинаково, набрали одинаковое количество баллов, я бы дала две золотые медали, потому что разделить победу с таким же достойным соперником — это тоже приятно, мне кажется. Как на летней Олимпиаде, когда в прыжках в высоту у мужчин два золота было — было очень трогательно, как они друг за друга радовались. Я прям слезу пустила, это было круто. Я не вижу в этом каких-то негативных сторон», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.