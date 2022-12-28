Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, когда к ней пришло осознание, что к спорту надо относиться проще.
«Мне кажется, пока ты не ощутил что-то более трагичное в своей жизни, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймёшь, что это всего лишь спорт, что есть более важные вещи. В спорте выиграл, проиграл — это твоя жизнь. Если тебе это нравится, ты просто живёшь прекрасно своей жизнью. И не надо никогда слишком сильно переживать из-за этого, потому что с опытом, могу сказать, что бывают и посерьёзнее какие-то вещи. Так что это всего лишь спорт, и это пришло ко мне, наверное, лет пять-семь назад. Наверное, прям так глубоко, осознанно, чтобы я это прочувствовала и до меня это дошло, лет в 20», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.
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