Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, когда к ней пришло осознание, что к спорту надо относиться проще.

«Мне кажется, пока ты не ощутил что-то более трагичное в своей жизни, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймёшь, что это всего лишь спорт, что есть более важные вещи. В спорте выиграл, проиграл — это твоя жизнь. Если тебе это нравится, ты просто живёшь прекрасно своей жизнью. И не надо никогда слишком сильно переживать из-за этого, потому что с опытом, могу сказать, что бывают и посерьёзнее какие-то вещи. Так что это всего лишь спорт, и это пришло ко мне, наверное, лет пять-семь назад. Наверное, прям так глубоко, осознанно, чтобы я это прочувствовала и до меня это дошло, лет в 20», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.