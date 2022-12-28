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Туктамышева рассказала, почему катала старый номер на гала-шоу чемпионата России

Туктамышева рассказала, почему катала старый номер на гала-шоу чемпионата России
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева объяснила, почему на гала-шоу первенства страны в Красноярске катала старый показательный номер «Freedom», а не стала ставить новый.

«Пока каких-то глобальных идей нет. «Freedom» — потому что мне она нравится, обожаю Бейонсе, обожаю Кендрика. Программа достаточно зажигательная, это хип-хоп, его не так часто брали одиночники. «Shallow» – если честно, побоялась, что не смогу сделать круг или на это нужно будет потратить много времени после произвольной. Решила, что не захочу этим заниматься, а это очень важно, в этом весь смысл номера», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

«Пока не ощутил что-то трагичное, не поймёшь, что это просто спорт». Беседа с Туктамышевой «Пока не ощутил что-то трагичное, не поймёшь, что это просто спорт». Беседа с Туктамышевой

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

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