Туктамышева рассказала, какая атмосфера в сборной после чемпионата России

Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об атмосфере в сборной после первенства страны в Красноярске.

Особенно напряжённой получилась борьба в мужском одиночном катании, где чемпион Евгений Семененко и серебряный призёр Пётр Гуменник набрали одинаковые баллы по сумме двух программ. В парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова на полбалла.

«Атмосфера хорошая, мне кажется, на этом чемпионате России было менее напряжённо, чем на прошлом. Я не почувствовала после вчерашней произвольной (интервью было записано 25 декабря. — Прим. «Чемпионата»), что у кого-то ещё осталось какое-то напряжение. Все были максимально на расслабоне, мальчики вроде тоже были в порядке», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.