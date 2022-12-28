РУСАДА — об иске ВАДА по делу Валиевой: право публичного обнародования остаётся за нами

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос, как в организации отреагировали на иск со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Напомним, ВАДА передало дело Валиевой в CAS, не дождавшись слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК).
«Мы не согласны с претензией, что РУСАДА не смогло организовать слушания вовремя. Сейчас всем надо набраться терпения и не распространять недостоверную информацию в СМИ. Мы официально заявили о своей позиции, а именно — о намерении не оглашать публично никаких подробностей хода рассмотрения дела фигуристки. Мы руководствовались тем, что оглашение такой информации не пойдёт на пользу ни одной из сторон, участвующих в деле. Но право публичного обнародования остаётся за нами. И когда будет принято окончательное решение по делу, то мы вернёмся к этому вопросу», — сказала Логинова в интервью ТАСС.
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