Камила Валиева выложила эмоциональный пост, посвящённый выступлению на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева в своих социальных сетях написала эмоциональный пост, посвящённый выступлению на чемпионате России в Красноярске, где она завоевала серебряную медаль.
«Красноярск. Чемпионат России. Всё позади и теперь можно выдохнуть.
Ещё раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.
Спасибо моим тренерам — Э.Г. Тутберидзе, Д.М. Глейхенгаузу, С.В. Дудакову и всей нашей команде.
Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку.
Также очень рада, что многим из вас понравилось моё выступление в образе Уэнсдей Аддамс. Поздравляю всех с наступающим Новым годом!» — написала Валиева.
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