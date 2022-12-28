Валиева получит больше 6,5 млн рублей за участие в шоу Навки, Туктамышева — 931 тысячу

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликованы контракты участников ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» с ФГБУК «Росконцерт». Из документов следует, что фигуристка Камила Валиева получит 6 603 000 рублей за 15 выступлений в роли Богини. Каждое выступление спортсменки оценено в 440 200 рублей. Договор заключён с мамой 16-летней спортсменки Алсу Валиевой.

Гонорар Виктории Синициной, которая исполняет роль Шахерезады, за 20 выступлений составит 10 170 084 рублей (за каждое более 500 тысяч). При этом контракт Никиты Кацалапова, который также выступает в шоу вместе с супругой, на данный момент отсутствует.

Вознаграждение Елизаветы Туктамышевой за семь выступлений в роли Саис – 931 875 рублей (по 133 125 рублей за выход). При этом артистке кордебалета Татьяне Розановой за восемь выступлений будет выплачено 2 087 776 рублей (260 972 рубля за шоу). Остальные артисты кордебалета получат от 164 до 545 тысяч рублей.

Пётр Чернышев за 16 выступлений в роли царя Миргали получит 3 195 000 рублей, Иван Ригини, исполняющий роль Джинна за 19 шоу – 2 035 394 рублей.

Источником финансирования шоу названы средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания).