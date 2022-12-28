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Самарин заменил заболевшего Плющенко на премьере шоу «Снегурочка»

Самарин заменил заболевшего Плющенко на премьере шоу «Снегурочка»
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Продюсер Яна Рудковская сообщила, что её муж, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, из-за болезни пропустил премьеру своего шоу «Снегурочка», его роль исполнил Александр Самарин.

«У нас случилась неприятность. 39,2-39,4 — температура у Евгения Плющенко два дня. Обстоятельства сложились так, что врачи не смогли его сегодня поднять, у него грипп. Это впервые в его истории. Понимаю, что очень много зрителей пришли к нам сюда посмотреть на моего мужа. Но у нас есть прекрасная замена — роль Волшебника будет исполнять двукратный вице-чемпион России, серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин.

Александра Трусова выздоровела и сегодня откатается и за себя, и за Евгения Плющенко, и за всю команду», — приводит слова Рудковской «РИА Новости Спорт».

23 декабря Трусова по болезни снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Также в шоу «Снегурочка» принял участие Марк Кондратюк, не сумевший завершить выступление на первенстве страны из-за травмы спины.

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