Александр Самарин рассказал, с кем бы из фигуристов снялся в журнале Maxim

Бронзовый призёр завершившегося на днях в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию Александр Самарин ответил на вопрос, с кем из фигуристов снялся бы в журнале Maxim.

«Я сам прекрасен, не надо никого. Зачем тень отбрасывать, я сам яркая звезда. Сейчас скажут, что я нарцисс какой-нибудь. Повторюсь, я пересмотрел свой подход ко всему — себя нужно продавать. Сам себя не похвалишь, сам про себя не расскажешь, какой ты замечательный и прекрасный — тебя вообще никто не будет замечать, как и было в предыдущие годы. Даже галочки нигде из соцсетей не получил. Сейчас я немного поменялся, добавляется наглость», — приводит слова Самарина Sport24.

Самарин – серебряный призёр чемпионата Европы – 2019. Бронза ЧР-2023 стала четвёртой медалью Александра на чемпионатах России за 11 лет и первой с 2019 года.